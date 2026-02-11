Haberler

Afyonkarahisar'da hakkında 30 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.A'yı Çay ilçesinde yakaladı.

Hükümlü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Kadir Kiper - Güncel
