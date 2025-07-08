30 Yıl Hapis Cezası Olan Hırsız Adana'da Yakalandı
Adana'da hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cengiz Taymur, şüphe üzerine durdurulmasının ardından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Adana'da hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğinde görevli polisler, Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde bir kişiyi şüphe üzerine durdurdu.
Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan Cengiz Taymur'un (34), "nitelikli hırsızlık" suçundan 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Taymur, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel