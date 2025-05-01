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30 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Kadın Gaziantep'te Yakalandı

30 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Kadın Gaziantep'te Yakalandı
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Gaziantep'te, 'hırsızlık ve kimlik bilgilerini kullanma' suçlarından 30 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.Ç. adreste yapılan operasyonla yakalandı.

Gaziantep'te hakkında 30 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari kadın yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Nurdağı ilçesinde, "hırsızlık ve başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanma" suçundan hakkında 30 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan B.Ç. saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalandı.

Hükümlü kadın, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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