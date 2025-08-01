30 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Cinayet Hükümlüsü Yakalandı

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Gaziantep'te, 'kasten öldürme' suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G., jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te 30 yıl hapis cezasıyla aranan cinayet hükümlüsü jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Karkamış ilçesinde hakkında "kasten öldürme" suçundan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan K.G. saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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