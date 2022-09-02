30 kamu binasında yüzde 50 enerji tasarrufu

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, 16 Mart 2020'de Ankara, Karabük, Bursa ve İstanbul'da pilot olarak hayata geçirdiği, 'Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi' ile 30 kamu binasında 2 yılda ortalama yüzde 50 enerji tasarrufu sağlandı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, 16 Mart 2020'de Ankara, Karabük, Bursa ve İstanbul'da pilot olarak hayata geçirdiği, 'Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi' ile 30 kamu binasında 2 yılda ortalama yüzde 50 enerji tasarrufu sağlandı. Yenilenebilir enerji üretimin ön planda tutulduğu kamu binalarında, enerji tasarrufunun yanı sıra binaların çatılarına kurulan güneş enerjisi santralleriyle de 3 bin 50 kilovat kurulu güç elektrik üretimi gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Dünya Bankası kredisiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteği ile yürütülen, 'Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi', 16 Mart 2020'de hayata geçirildi. Kamu binalarında enerji kullanımını azaltmayı amaçlayan proje ilk olarak pilot iller Ankara, Karabük, Bursa ve İstanbul'daki 30 kamu binasında uygulandı. Proje kapsamında bina dış cephe iyileştirmesiyle; dış cephe, çatı yalıtımları, pencere ve kapı değişimleri yapılırken ısıtma-soğutma sistemleri değiştirilerek güneş enerjisi ile sıcak su elde edilmesi sağlandı. Fanlar ve aydınlatma ekipmanları enerji verimliliği yönünden iyileştirilirken, yenilenebilir enerji uygulamalarından olan güneş panelleri, güneş enerjili su ısıtması, jeotermal ısı pompaları da dahil edildi.