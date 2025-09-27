Haberler

30 İl'de Terörle Mücadelede Önemli Başarılar

30 İl'de Terörle Mücadelede Önemli Başarılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından 30 ilde yürütülen arazi taramalarında 144 sığınak ve barınma alanının imha edildiğini, 18 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde son 6 aydır jandarma tarafından devam eden arazi taramalarında 144 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini, 18 teröristin teslim olmasının sağlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından devam eden terörle mücadele çalışmalarına ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı. Buna göre; 30 ilde son 6 aydır devam eden arazi taramalarında 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı. Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucuları ile SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle düzenlenen saha taramalarında 174 el bombası, 119 uzun namlulu silah, 58 mayın/EYP, 46 kilogram patlayıcı madde, 13 RPG-7 roketatar, havan, bombaatar, lav silahı, 4 tabanca, 4 av tüfeği, 34 telsiz, 5 jeneratör, 16 bin 399 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışı yeniden başladı

Milyonlarca ton petrol Türkiye'den akacak! Vana bu sabah açıldı
Hani oynuyordu? Güllü'nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay

Hani oynuyordu? Güllü'nün son görüntülerinde dikkat çeken detay
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başörtüsü yasağını kutlayan grubun karşısına geçip bağırdı: Burası Müslüman Türk devletidir

Grubun karşısına geçip bağırdı: Burası Müslüman Türk devletidir
İşte çalışmayı en az seven kentimiz

İşte çalışmayı en az seven kentimiz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.