30. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu İzmir'de Gerçekleştirildi

İzmir'de düzenlenen 30. Ata'dan Ana'ya Saygı Koşusu, 1500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Karşıyaka Belediyesinin Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ıncı yılı dolayısıyla düzenlediği koşunun startı Anayasa Meydanı'ndan verildi.

Parkur, Cemal Gürsel Caddesi, Girne ve Atatürk bulvarları güzergahlarının ardından Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda tamamlandı.

Genel sıralamada kadınlarda Fatma Sarhan, erkeklerde Kağan Sarı birinciliği elde etti.

Yarışta dereceye girenlere ödülleri verildi.

Fidan bağışı

Koşuya, kayıt yaptıran 1500 sporcunun yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Yarışma formunu dolduran katılımcılar, Ege Orman Vakfı'nın "Orman Olmadan İzmir Olmaz" kampanyasına üçer fidan bağışladı.

Parkuru tamamlayan 7 yaşındaki Alptuğ Şahin, "Benim ilk koşum olduğu için çok heyecanlıyım. 4 kilometre boyunca koştum. Madalyamı aldım, çok mutluyum." dedi.

Torununun isteği üzerine yarışlara katılan 85 yaşındaki Sezai Özbaykal ise "Yarışa, iki ay deniz kenarında yürüyüş yaparak hazırlandım. Torunum beni teşvik etti, hızlı adımlarlar yarışı tamamladım." diye konuştu.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal yarışmanın geleneksel hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yarışın birincisi, ikincisi yok. Kazanan Karşıyaka, kazanan herkes. Bu yıl adımlarımızı yangınlarda yitirdiğimiz ormanlarımız için attık. Katılan herkes Ege Orman Vakfına 3 fidan bağışladı. Ormanlarımızı yeniden kazanmak için başlattığımız seferberlikte bize güç verdi."