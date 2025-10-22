30 Altı Gençlik Zirvesi Ankara'da Tıp Fakültesi Öğrencilerini Ağırladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "30 Altı Gençlik Zirvesi", Türkiye'nin 13 ilinden gelen tıp fakültesi öğrencilerini Ankara'da bir araya getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gençlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, disiplinler arası etkileşimi güçlendirmek ve kamu kurumlarının işleyişine dair farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen 30 Altı Gençlik Zirvesi, bu defa "tıp" temasıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nın konferans salonunda yapılan zirvenin açılış programına, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak'ın yanı sıra Prof. Dr. Feyza Yarbuğ Karakayalı, Doç. Dr. Muhammed Keskin ve Uzm. Dr. Ali Şahan katıldı.

Konuk konuşmacılar; Ankara, Konya, Karabük, Eskişehir, Çorum, Afyon, İstanbul, Kırıkkale, Gaziantep, Kütahya, Bursa, Diyarbakır ve Zonguldak'tan yaklaşık 800 tıp fakültesi öğrencisiyle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştı, sağlık alanındaki güncel gelişmelere dair bilgiler aktardı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Gençler, program süresince Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), GATA Tıp Tarihi Müzesi, Sporcu Sağlığı Merkezi, Milli Kütüphane gibi önemli kurum ve mekanları ziyaret ederek yürütülen projeler hakkında bilgi edinme ve uygulamalı öğrenme imkanı buldu.