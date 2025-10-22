Haberler

30 Altı Gençlik Zirvesi Ankara'da Tıp Fakültesi Öğrencilerini Ağırladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen '30 Altı Gençlik Zirvesi', Türkiye'nin 13 ilinden gelen tıp fakültesi öğrencilerini Ankara'da bir araya getirdi. Zirve, gençlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 'tıp' temasıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "30 Altı Gençlik Zirvesi", Türkiye'nin 13 ilinden gelen tıp fakültesi öğrencilerini Ankara'da bir araya getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gençlerin mesleki gelişimlerini desteklemek, disiplinler arası etkileşimi güçlendirmek ve kamu kurumlarının işleyişine dair farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen 30 Altı Gençlik Zirvesi, bu defa "tıp" temasıyla gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası'nın konferans salonunda yapılan zirvenin açılış programına, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Atak'ın yanı sıra Prof. Dr. Feyza Yarbuğ Karakayalı, Doç. Dr. Muhammed Keskin ve Uzm. Dr. Ali Şahan katıldı.

Konuk konuşmacılar; Ankara, Konya, Karabük, Eskişehir, Çorum, Afyon, İstanbul, Kırıkkale, Gaziantep, Kütahya, Bursa, Diyarbakır ve Zonguldak'tan yaklaşık 800 tıp fakültesi öğrencisiyle bir araya gelerek mesleki deneyimlerini paylaştı, sağlık alanındaki güncel gelişmelere dair bilgiler aktardı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Gençler, program süresince Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB), GATA Tıp Tarihi Müzesi, Sporcu Sağlığı Merkezi, Milli Kütüphane gibi önemli kurum ve mekanları ziyaret ederek yürütülen projeler hakkında bilgi edinme ve uygulamalı öğrenme imkanı buldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Güncel
İzmir'de korkutan patlama! 2 katlı bina yıkıldı, yaralılar var

İzmir'de patlama! Bina yıkıldı, yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ ile komşu oldu! Çağatay Ulusoy'un yeni adresi

Şehirden kaçtı, taş fırınlı köy evine yerleşti
Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı

Fenerbahçe'de Fred dönemi kapandı
AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu

AK Parti mi CHP mi? İşte Marmara Bölgesi'nde yapılan anketin sonucu
Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum

Türkiye'yi terk ettiğine bin pişman: Olmuyor, dönmek istiyorum
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
41 yıllık saat devi iflas koruma başvurusunda bulundu

Rekabeti kaybetti! 41 yıllık saat devi iflasın eşiğinde
Erbakan kulis bilgisi paylaştı: Kılıçdaroğlu partinin başına geri dönebilir

Canlı yayında kulağına gelen kulis bilgisini paylaştı: Kılıçdaroğlu...
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dünya devlerini solladı
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor

E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Kızarmış tavuktaki büyük tehlike

Uzmanlar uyardı: Evinize sokmayın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.