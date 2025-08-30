Sinop'un ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Boyabat ilçesinde Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Enver Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Ergün Yörük ve Belediye Başkanı Hasan Kara tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Asteğmen Hasan Şahin'in günün anlam ve öneminin belirtin konuşmayı yapmasının ardından Kaymakam Yılmaz, makamında tebrikleri kabul etti.

Kaymakam Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos zaferinin milletin ortak değerlerde bütünleşerek, birlik ve beraberlik içerisinde yazdığı kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Kaymakam Yılmaz ve beraberindekilerin Boyabat Şehitliği'nde şehit kabirlerini ziyaret etmesinin ardından program sona erdi.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Furkan Atalay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Doğu Kan Altın, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Eravcı, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Gerze

Gerze'de düzenlenen törende, Gerze Kaymakamlığı ve Gerze Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gerze İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Metin Çekiç'in günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmasının ardından, Kaymakam Yıldız Büyüker makamında tebrikleri kabul etti.

Programa, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Türkeli

Türkeli ilçesinde düzenlenen törende, Sinop Vali Yardımcısı Taner Bolat kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden programda, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Astsubay Nur Savaş tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Sinop milletvekillerinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları okundu.

Törene, Vali Yardımcısı Taner Bolat, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.