Çankırı'nın ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bayramören ilçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Hikmet Saka ve Belediye Başkanı Raşit Güngör'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Kaymakam Hikmet Saka, makamında tebrikleri kabul etti.

Çerkeş

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Emir Osman Bulgurlu ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kaymakam Bulgurlu ve Belediye Başkanı Sopacı tebrikleri kabul etti.

Programa, Cumhuriyet Savcısı Arif Kaan Karaoğlan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fırat Din, İl Genel Meclisi Üyesi Şevki Sunaca, şehit ve gazi yakınları, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kızılırmak

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Emrah Özbek ile Belediye Başkanı Erol Şentürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından program sona erdi.

Ilgaz

Ilgaz'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Kaymakam Burak Yılmaz ve Belediye Başkanı Mehmed Öztürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kaymakam Yılmaz, makamında tebrikleri kabul etti.

Törene, Cumhuriyet Savcısı Emre Bayhan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ile vatandaşlar katıldılar.

Şabanözü

Şabanözü'nde ilçe merkezinde düzenlenen törende Kaymakam Emre Urhan ve Belediye Başkanı Faik Özcan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından Kaymakam Urhan, makamında tebrikleri kabul etti.

Programa, Cumhuriyet Savcısı Gözdenur Öz, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yapraklı

Yapraklı ilçesinde düzenlenen törende, Kaymakam İbrahim Tiyek ve Belediye Başkanı Ömer Güngör'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından program sona erdi.

Törene, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, kamu personeli ile vatandaşlar katıldı.

Korgun

Kaymakamlık önünde düzenlenen törende, Kaymakam Ferhat Gür ve Belediye Bakanı Hasan Hüseyin Kozan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Emre Yılmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından program sona erdi.

Törene, gaziler, ilçe protokolü, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.