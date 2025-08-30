30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Kaymakam Ahmet Vezir Baycar ve Garnizon Komutanı Tank Komando Albay Mahir Yalçın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Piyade Üsteğmen Orhan Veli Yalman, günün anlamına ilişkin konuşma yaptı.
Konak Mahallesi'ndeki Şehitlik Anıtı alanında devam eden törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.
Anıta, gül ve karanfil bırakıldı.
Kaynak: AA / Abidin Yel - Güncel