30 Ağustos Zafer Bayramı Törenleri 4 İlde Coşkuyla Kutlandı

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı törenlerle kutlandı.

Konya'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törenler, Vali İbrahim Akın'ın Ferit Paşa Caddesi'nde askeri araçla halkı selamlamasıyla devam etti.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma ve şiirlerin okunmasıyla süren törende, halk oyunları ekipleri çeşitli gösteriler sundu.

Programın sonunda düzenlenen geçit töreni sırasında üç F-16 uçağı alanın üzerinde uçtu.

Karaman

Karaman'da Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

15 Temmuz Aktekke Demokrasi Meydanı'nda devam eden kutlamalarda Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, vatandaşların bayramını kutladı.

Tören, günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından jandarma komando birliğinin gösterileriyle sona erdi.

Aksaray

Aksaray'da ise 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen kutlamalarda Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kumbuzoğlu, Türk milletinin istiklali ve istikbali için verdiği en büyük mücadelenin, 30 Ağustos zaferinin 103. yılını büyük gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

Tören, jandarma komanda birliğinin gösterisinin ardından geçit töreniyle sona erdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'daki törenler kapsamında Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Törene, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yalçın Tecimer, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, kurum müdürleri, askerler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Buradaki programın ardından Valilik binasında Yiğitbaşı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.