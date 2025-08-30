30 Ağustos Zafer Bayramı Serik'te Coşkuyla Kutlandı

Antalya'nın Serik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunmayla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ali Duman, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kıbrıs gazisi Tahsin Çelik'in, Kıbrıs Barış harekatı için yazdığı şiiri okundu.

Program, öğrencilerin şiir okuması ile sona erdi.

Jandarma, polis, belediye ve diğer kamu kurumu araçlarıyla yapılan geçit töreni, izleyen vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Törene, Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Kaan Özel, Serik Belediye Başkan Yrd. Mehmet Balık, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, MHP Serik İlçe Başkanı Ahmet Güzel, CHP Serik İlçe Başkanı Şeref Çimen, DSP Serik İlçe Başkanı Yusuf Öztürk, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve temsilcileri katıldı.