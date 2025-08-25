30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Raylı Sistemler Ücretsiz

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Raylı Sistemler Ücretsiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'deki bakanlığa bağlı raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarından Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" dedi.

