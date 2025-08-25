30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Raylı Sistemler Ücretsiz

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarından Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme hattı ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" dedi.