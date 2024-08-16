30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Metro ve Tramvay Hatları Ücretsiz

(ANKARA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı metro ve tramvay hatlarının ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ürettikleri bazı mal ve hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacakların tespitine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle 30 Ağustos 2024 Cuma günü Başkentray, Marmaray, IZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.