30 Ağustos Zafer Bayramı'na doğru

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gürkan, mesajında Türk milletinin, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuza kadar yaşatmaya devam edeceğini belirtti.

30 Ağustos'un, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bir ulusu küllerinden yeniden var ettiği, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyet'in kuruluşunun temellerinin atıldığı şanlı bir gün olduğunu ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Milletimizin edebi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuza kadar ama sonsuza kadar daima ve daima yaşatmaya devam edeceğiz. Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Edirne'den Ardahan'a bu milletin bütün fertlerinin Cumhuriyet sevgisi, yurt sevgisi ve Mustafa Kemal Atatürk sevgisi vardır. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri bu millete her zaman ışık tutmuştur, bundan sonra da tutmaya devam edecektir.

İşte bu kutlu zaferin bugün 100. yılını kutlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Bugün bir kez daha söz veriyoruz ki tüm imkansızlıklara, yokluklara, çekilen açılara rağmen bin bir zorlukla kurulan Cumhuriyet'imize sahip çıkmaya, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ülkemizi ileriye taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

-AK Parti İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 30 Ağustos zaferinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

İba, 30 Ağustos zaferinin yıl dönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutladıklarını belirtti.

Dumlupınar'da düşmanı yenen Gazi Mustafa Kemal komutasındaki kahraman ordunun, bugün yaşadıkları onur ve gururun yegane kaynağı olduğunu bildiren İba, Kurtuluş Savaşı'nın başarı noktası olan, birlik ve dayanışma içinde gösterilen çabaları hedefine ulaştıran 30 Ağustos zaferinin, Türk milletinin fedakarlığının, kararlılığının ve vatan sevgisinin önemli ve anlamlı bir göstergesi olduğunu ifade etti.

30 Ağustos zaferinin Türk milletinin azim ve iradesinin, gücünün ortaya koyulması bakımından büyük önem arz ettiğini belirten İba, "Bu şanlı zaferimiz, aziz milletimizin tereddüt etmeksizin reddettiği, gücünü sınayanlara gerekli cevabı verdiği önemli dönüm noktalarından biridir. Bize düşen de şer odaklarına karşı bu aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonuna kadar korumaktır." ifadelerini kullandı.

Türk milletinin aynı ruh ve aynı iradeyle yarınlara emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan İba, mesajında şunları kaydetti:

"Büyük taarruz zaferiyle bir kahramanlık destanı yazılmıştır. Biz de yürüttüğünüz mücadeleyle sonraki nesillerin önünde çok daha geniş, çok daha aydınlık bir ufuk açmanın gayreti içindeyiz. Gençlerimize 2053 ve 2071 vizyonlarını miras olarak bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Büyük zaferden aldığımız ilham ve cesaretle Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Türk Milletinin nice fedakarlıklarla verdiği İstiklal mücadelesini bütün dünyaya haykırdığı ve sonucunu zaferle taçlandırdığı 30 Ağustos tarihi; kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin şanlı tarihinde açtığı altın bir sayfadır. Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 100. yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

-CHP İl Başkanı Pekcanlı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Pekcanlı mesajında, 30 Ağustos zaferinin birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla yazılmış büyük bir destan olduğunu belirtti.

Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde 30 Ağustos 1922 günü zaferle sonuçlanan Büyük taarruzun, Türk milletini, özgürlüğe ve bağımsızlığa kavuşturan altın bir sayfa olduğunu aktaran Pekcanlı, "30 Ağustos günü, aziz milletimiz 'Ya istiklal ya ölüm' diyerek çıktığı yolda hedefine ulaşmış, bu topraklarda yaşayan insanların asla tutsak yaşamayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Bu zafer ile halkımızın yaktığı, bağımsızlık, özgürlük ve adalet ışığı tüm mazlum milletlerin de tutsaklık zincirlerini kırarak özgürlüğe kavuşmasına ilham vermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize rahmetle anıyor, vatanı için mücadele veren kahramanlara şükranlarımı sunuyor, halkımızın 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Tercan'ın mesajı

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tercan, mesajında 30 Ağustos zaferinin en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğunu vurguladı.

Tarihi gündelik siyasi ve ideolojik çekişmelerin aracı haline getirmeye çalışan nifak çabalarına karşı birliği korumanın önemli olduğunun altını çizen Tercan, şunları kaydetti:

"Büyük Zafer'in 100. Yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile muzaffer askerlerini ve bu vatan için can veren, şanlı bayrağı yere düşürmeyen aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Mekanları cennet olsun, nur içinde yatsınlar. Mustafa Kemal Atatürk demiş ki 'Bu sahada akan Türk kanları, bu gökyüzünde uçan şehit ruhları devlet ve cumhuriyetimizin sonsuz koruyucularıdır."

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin'in mesajı

Saadet Partisi İl Başkanı Sinan Tekin, mesajında 30 Ağustos 1922 tarihinin, yıllarca süren Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlandığını müjdeleyen bir tarih olarak da kayıtlara geçtiğini belirtti.

Türkiye'yi bölüp, parçalamak ve yok etmek isteyenlere 100 yıl önce büyük bir ders verildiğine dikkat çeken Tekin şunları kaydetti:

"Milletimiz, canını dişine takarak birlik ve beraberlik içinde 30 Ağustos 1922 tarihinde haçlı ordularını mağlup ederek onlara tarihi bir ders verdi. İnancı, Namusu, Vatanı ve Bayrağı uğruna canlarını veren aziz şehitlerimiz bize bu güzel toprakları emanet ettiler. 30 Ağustos Zaferi bizim birlik ve beraberliğimizin örneğidir. Emperyalist güçler bugün yine aynı azgın emeller peşinde koşuyor. Çeşitli entrikalarla ülkemizi parçalamak, Milletimizi hatta İslam alemini birbirine düşürmek sonuçta köle haline getirmek istiyorlar. Bir bakıma, 1920'lerde yapamadıklarını bugün siyasi, ekonomik, sosyal ve de silah zoruyla gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

Saadet Partisi olarak biz sıradan bir siyasi mücadele yapmıyoruz. Yapmış olduğumuz mücadele, ülkemizi her bakımdan vesayet altına alıp sömürmek, itibarını düşürmek ve böylece yumuşak lokma haline getirip yutmak isteyenlerin bu emellerini boşa çıkarmak içindir. İçinde bulunduğumuz şartlarda tek yürek, tek yumruk olmak zorundayız. Her vatan evladının kalbi milletimizin birlik beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü için atmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım."

DEVA Partisi İl Başkanı Arda'nın mesajı

DEVA Partisi Edirne İl Başkanı Dr. Kerem Arda, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Arda, mesajda, vatan sevgisi, bağımsızlık tutkusu ve kahramanlığın destanlaştığı kutlu mücadelenin iftihar günü olan 30 Ağustos zaferinin 100. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla idrak ettiklerini ifade etti.

26 Ağustos'ta Büyük Taarruzla başlayan ve 30 Ağustos 1922'de Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile taçlanan Kurtuluş Savaşı'nın yalnızca Türk milletine değil, dünyadaki tüm milletlere örnek olduğunu ifade eden Arda, şunları kaydetti:

"Bu zafer; bütün yokluklara, imkansızlıklara rağmen yüreği vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun, milletle kenetlenerek gösterdiği büyük kahramanlıkların ve şanlı mücadelenin sonucunda elde edilen büyük bir zaferdir. Tarih boyunca gücünü, iman, birlik ve beraberlikten alan milletimizin sahip olduğu mukaddes değerler etrafında oluşturduğu bu kenetlenme anlayışı ve Büyük Taarruz ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır.

Bugün böylesi şanlı bir tarihin mirasçıları olan bizlere düşen en önemli görev aynı şuur ve ruhla, atalarımızın emaneti vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Milletimiz dün olduğu gibi bugün de bu sorumluluğunu milli birlik ve beraberlik düşüncesiyle hür ve bağımsız yaşama kararlılığını sürdürecektir. Bu görkemli zaferin yıl dönümünde, başta Gazi M. Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve tazimle anıyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum."