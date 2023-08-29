30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ün mesajında, 30 Ağustos'un dünya tarihinde eşine az rastlanan nitelikte bir kurtuluş mücadelesinin son askeri zaferi olduğunu belirtti.

30 Ağustos Zaferinin, gerçek bir başkomutan ve ona inanmış bir milletin hangi koşullarda olursa olsun durdurulamayacağının ispatı olduğunu ifade eden Ün, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşımızı savaş meydanlarında sonlandıran zafer, yalın ayak cephede düşmanla savaşmaya gidenlerin, çocuğunun üstündeki örtüyü mermilere örtenlerin zaferidir. Ulusumuzun kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla topyekun kazandığı bir zaferdir. Zaferin mimarı da Büyük Önderimiz, ömrü cephelerde geçmiş, buralarda gazi, mareşal olmuş Mustafa Kemal Atatürk'tür. Büyük Zaferin 101'inci yılında bize düşen, bu zaferin hangi koşullarda kazanıldığını unutmadan, bu toprakları bizlere bırakan ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yolundan yürümek, devrimlerine sahip çıkmaktır. Ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bu zaferi kazanan ve bağımsız bir Cumhuriyette eşit ve özgür yurttaşlar olarak yaşamamızı sağlayan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

CHP Milletvekili Yazgan

CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan da Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı bağımsızlık ve istiklal ateşinin Türk milletinin yolunu aydınlatmaya devam ettiğini belirtti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, bir milletin yeniden doğuşunu dişiyle tırnağıyla kazandığı gün olduğunu ifade eden Yazgan, şunları kaydetti:

"Bu toprakların insanları saraydan ve sultandan tamamen umudunu kesmişken, Mustafa Kemal ve milli mücadele kahramanları tüm Anadolu'da umudun adı oldu. Halkın harap ve bitap bir şekilde orduların taarruza geçmesini beklediği bir anda, ahali saray hükümetinden umudu tamamen kesmiş çaresizce beklerken, başı kalpaklı süvariler halkın içinden rüzgar gibi geçip gittiler. O başı kalpaklı askerler Mustafa Kemal'in askerleriydi. O günden bugüne Mustafa Kemal'in askerleri bu topraklarda umudun adıdır. Bugün vesilesiyle de başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluşun ve kuruluşun kahramanlarına tekrardan minnetlerimi sunuyorum."

Belediye Başkanı Gürkan

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da 30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin Anadolu'nun ebedi Türk yurdu olmasını sağladığını belirtti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan zaferin ezilen tüm milletlere yol gösterdiğini anımsatan Gürkan, şunları kaydetti:

"Bugün bize düşen en önemli görev farklılıklarımızı bir zenginlik olarak benimseyerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik, sosyal, hukuk, demokrasi ve insan hakları alanlarında dünyanın muasır medeniyetleri arasında yer alması için bir olmaktır. Bu önemli günde, Atatürk ilkelerinin ve cumhuriyet değerlerinin anlam ve kıymetini derinden hissetmek ve sahip çıkmak hepimizin borcu ve en önemli görevidir.

Büyük Taarruz ile tarihi bir mücadele veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bize şanlı bir tarih ve bağımsız bir ülke bırakmışlardır. İşte biz bu mücadele ruhundan asla vazgeçmeyeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en parlak zaferlerinden biri olduğunu belirtti.

Bu önemli günün, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde verilen mücadelenin sembolü olduğunu ifade eden İba, şunları kaydetti:

"Türk milletinin azim ve kararlılığının, yokluk içinde bile nasıl büyük zaferlere imza atabileceğinin en güzel kanıtıdır 30 Ağustos. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan bu zafer, milletimizin bağımsızlık aşkını, vatan sevgisini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bugün, tıpkı 30 Ağustos'ta olduğu gibi, ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine olan inancımızı pekiştirmek için bir araya gelme günüdür. Bizler, AK Parti ailesi olarak, geleceğe umutla bakmaya, büyük hedeflere doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.

Bu şanlı zaferimiz, aziz milletimizin tereddüt etmeksizin reddettiği, gücünü sınayanlara gerekli cevabı verdiği önemli dönüm noktalarından biridir. Bize düşen de şer odaklarına karşı bu aziz vatanı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla sonuna kadar korumaktır. Bu vesileyle, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin 101'inci yıl dönümünü en içten duygularla kutlarım. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun."

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de Türk milletinin tarih boyunca nice zorlu badireleri birlik ve beraberlikle, azim ve kararlılıkla aştığını belirtti.

Türk milletinin her zaman bir ve beraber olarak mücadele etmesini bildiğini aktaran Tekin, "30 Ağustos Zaferi de bu destansı mücadele ruhunun ve zaferin olmazsa olmazlarından, beraber hareket edebilme anlayışının en güzel örneklerinden birisidir. Her türlü emperyalist saldırılara karşı millet olarak yekvücut olmak zorundayız. Bu gün de bize düşen aynı azim ve kararlılıkla ülkemize hep birlikte sahip çıkarak güzel yarınlara yol açmaktır. Bu inançla aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bu zaferi bizlere armağan eden istiklal mücadelemizin yiğit kahramanları ile tüm şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

TGD Yönetim Kurulu Başkanı Doğan

Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Küresel Gazeteciler Konseyi Edirne Temsilcisi Orhan Doğan da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos Zaferiyle dünya ve Türk tarihinin kahramanlık destanlarından birini yazarak tarihe geçtiğini belirtti.

30 Ağustos Zaferinin şanlı Türk tarihinin dönüm noktası olduğunu dile getiren Doğan, "Bu zafer yalnızca bizim değil tüm ezilmiş ulusların, hatta tüm insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve bu doğrultuda atılmış tarihi bir adımın bayramıdır. Bu vesileyle başta meslektaşlarımız olmak üzere tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını kutlarım." ifadelerini kullandı.

TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir de 30 Ağustos'un yurdun düşman işgalinden kurtuluşunun bayramı olduğunu belirtti.

Özgür Türk vatandaşlarının yaşadıkları bu toprakları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarına ve Anadolu halkına borçlu olduğunu aktaran Demir, "Başta Atatürk olmak üzere vatanımızın bağımsızlığı ve onuru için gözlerini kırpmadan ölüme giden kahramanlarımızı minnetle anıyoruz ve aziz anıları önünde saygıyla eğiliyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.