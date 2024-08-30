Samsun İlçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları

Samsun'un Havza, 19 Mayıs, Terme, Salıpazarı, Bafra, Çarşamba ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlandı.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, makamında tebrikleri kabul ettikten sonra Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Ayvat ile Belediye Başkanı Murat İkiz ve Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Muhammet Emin Yılmaz tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere tarafından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapıldı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos kutlama mesajı okundu.

Daha sonra şehitlik ziyaret edilerek şehitler için dua edildi.

Ayvat ve beraberindekiler, ardından Havza Atatürk Evini Müzesi'ni gezerek müze çalışanlarından sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

19 Mayıs

19 Mayıs ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resmi tören düzenlendi.

15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam İbrahim Civelek ve Belediye Başkanı Osman Topaloğlu'nın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Kaymakam Civelek, makamında tebrikleri kabul etti.

Ardından Civelek ve Topaloğlu, beraberindekilerle şehit Murat Uzun, şehit İsmail Bektaş ve şehit Varol Doğukan Atik'in kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Terme

Terme Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajının okunduğu törende günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Terme Kaymakamı Metin Maytalman'ın kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etmesiyle son bulan programa Belediye Başkanı Şenol Kul, İlçe Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Tugay Bayırtarla, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Demirkan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yıldız, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alper Yalçın ile siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Salıpazarı

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.

???????Törene Belediye Başkanı Refaettin Karaca, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Osman Kula, İlçe Emniyet Amir Vekili Hakan Özcan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Bafra

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve Sahra Sıhhiye Albay Hüseyin Abuhanoğlu, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Buradaki programın ardından Bafra Hükümet Konağında Kaymakam Altınpınar, tebrikleri kabul etti, daha sonra Bafra Şehitliği ziyaret edilerek kabirlere karanfil konuldu.

Programlara Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Çarşamba

Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Günün anlam ve önemine ilişkin Çarşamba Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Resul Kızıltaş'ın konuşmasının ardından törende Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.