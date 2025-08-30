30 Ağustos Zafer Bayramı Kayseri ve Niğde'de Coşkuyla Kutlandı

Kayseri ve Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kayseri Valiliğince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

Tarihi Kayseri Lisesi bahçesinde düzenlenen programda, Vali Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek, davetlileri karşılayarak bayramlarını kutladı.

Resepsiyonda konuşan Vali Çiçek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılını kutlamanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Vatanın işgal edildiği yıllarda Mustafa Kemal Atatürk ve Türk milletinin yek vücut olarak karanlıkları yırttığını ifade eden Çiçek, Tarihi Kayseri Lisesinin o dönemlerde mezun veremediğini hatırlattı.

Türk milletinin tarih boyunca yönettiği coğrafyalarda dil, din ve ırka karışmadığını ifade eden Çiçek, Türk milletinin tarih boyunca merhamet medeniyeti olduğuna dikkati çekti.

Halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin sunulduğu program, pasta kesiminin ardından sona erdi.

Programa AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tümgeneral Kadircan Kottaş, kurum müdürleri, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Niğde

Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Derbent Kavşağı'nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle marşlar söyleyerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşün sonunda Niğde Belediyesince vatandaşlara müzik dinletisi sunuldu.

Törene, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.