İSTANBUL-30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 'İSTİKLAL YÜRÜYÜŞÜ' İLE KUTLANDI

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101'inci yılı, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen 'İstiklal Yürüyüşü' ile kutlandı. Gençlerin katıldığı yürüyüşe; İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti.

Taksim Meydanında gerçekleştirilen 'Taksim Cumhuriyet Anıt Töreni' sonrası saat 09.15'te 'İstiklal Yürüyüşü' yapıldı. Bağımsızlığımızın sembolü olan İstiklal Caddesi, 30 Ağustos Zafer Bayramında baştan sona Türk bayraklarıyla donatıldı. Beyoğlu Belediyesi tarafından bin 400 metre uzunluğunda olan caddeye çift taraflı olarak bin 200 Türk bayrağı asıldı.

'BU DEVLET VE BU YÜRÜYÜŞ DEVAM EDECEK'

Yürüyüş sonrası konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, bu milletin bayramı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bize bir vatan emanet ettiler. Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele ve bunun simgesi olan İstiklal Caddesi' Çünkü biz Kurtuluş Savaşı'nı Milli Mücadeleyi, istiklalimiz için verdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat ismini verdiği İstiklal Caddesi'ndeyiz. Az önce sayın valimizle, gençlerimizle bir istiklal yürüyüşü gerçekleştirdik. Yine bu devlet, bu yürüyüş devam edecek. Hep istiklalimize, bayrağımıza sahip çıkacağız. Zaferler bizimdir. Geçen hafta Malazgirt'teydik. 26 Ağustos Malazgirt bizim, Çanakkale Zaferi bizim, Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele bizim. İstiklal bizim, bayrak bizim, vatan bizim. ve hepimiz bu vatanın evladıyız. Bu toprağın çocuklarıyız. Türküyle, Kürtüyle, Çerkez'iyle, Lazıyla, Romanıyla, Boşnağıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle bu bayramlar bizimle. Milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun? açıklamasını yaptı.

'HERKESİ BAYRAKLAR ARASINDA FOTOĞRAF ÇEKİLMEYE DAVET EDİYORUM'

Yıldız son olarak şöyle bir çağrıda bulundu:

'Bizler her 30 Ağustos'ta ve 29 Ekim'de, milli bayramlarımızda İstiklal Caddesi'ni bayraklıyoruz. ve bütün İstanbulluları, bütün milletimizi bu bayraklar arasında, İstiklal Caddesi'nde bir anı fotoğrafı çektirmeye, İstiklal Caddemizi böyle anlamlı bir günde ziyaret etmeye davet ediyoruz.'