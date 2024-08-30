30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Finike'deki Şehitlerin Mezarları Ziyaret Edildi

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Finike ilçesindeki şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

Ziyaretlere AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile diğer ilçe protokol mensupları, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Çelik, "Şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ederek, onların manevi huzurunda vatan, millet, ezan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi dualarla yad ettik." diye konuştu.