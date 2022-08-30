Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şengörür, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecan ile yad edildiğini belirtti.

Ülkeyi parçalamak ve Türk milletini esaret altına almak isteyenlere karşı yokluk ve zorluklara rağmen kararlılık, inanç ve azim ile gerçekleştirilen kurtuluş savaşının kahramanlık destanına dönüştüğünü aktaran Şengörür, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin makus talihini değiştiren bu zafer ile Türk milleti hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve şerefli bir şekilde yaşayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir.

Bu vesile ile Türk silahlı kuvvetlerimizin mensupları ve aziz Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bize armağan eden kurtuluş savaşımızın kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."