TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Aksal, mesajında, 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile küllerinden bir vatan doğduğunu belirtti.

Türk milletinin 30 Ağustos'ta kazandığı zafer ile bu toprakların sonsuza dek öz yurdu olacağını tüm dünyaya ilan ettiğini ifade eden Aksal, şunları kaydetti:

"Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlandığı bu kutlu günün yıl dönümünde bizler aynı duygu ve düşüncelerle her geçen gün milletimizi bir adım daha öteye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz.

Daha güçlü adımlarla yeni Türkiye yolunda, istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna şehit düşmüş tüm ecdadınızı minnetle yad ediyor, tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Helvacıoğlu, mesajında, 30 Ağustos zaferiyle Türk milletinin bağımsızlığının perçinlendiğini belirtti.

Zaferle bağımsızlık konusunda asla taviz verilmeyeceğinin tarihe not düşüldüğünü belirten Helvacıoğlu, "Milli mücadelemizdeki ruh, ülke, millet sevgisi ile dayanışma ve birlik anlayışı, bizim için yol gösterici olmaya devam edecek, birliğimizi ve dirliğimizi bozmaya çalışanları her zaman alt edecektir. Çok şükür ki bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan Cumhuriyetimiz, aziz milletimizin azmi ve gayreti sayesinde her geçen gün daha da kalkınmakta, daha da güçlenmekte, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yolunda kararlı ve emin adımlarla ilerlemektedir." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İl Başkanı Tütüncü'nün mesajı

İYİ Parti Edirne İl Başkanı Serpil Tütüncü, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tütüncü, mesajında, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele sürecinin 30 Ağustos 1922'de büyük zaferle sonuçlandığını belirtti.

Zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlık içinde yaşama onuruna kavuştuğunu ifade eden Tütüncü, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yürekten kutluyor, başta milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnet ve şükranla selamlıyorum." diye kaydetti.