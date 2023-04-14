3 yıl önce yaşanan orman yangının da arıları telef oldu.

3 yıl önce yaşanan orman yangının da arıları telef oldu... Devletten 30 kovan arı aldı, 230 kovana çıkardı

ADANA - Adana'da 2 bin 675 hektarlık alanın küle döndüğü orman yangınında kovanları yanan Mustafa Avcı'da Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi projesiyle ile aldığı 30 kovan arısını üreterek 230 kovan arı ya ulaşıp üretime geçti.

Adana'nın Kozan ilçesi Kuyubelli mahallesinde 3 yıl önce yaşanan orman yangının da 2 bin 675 hektar alan zarar gördü. Yangın afetinde arıları telef olan üreticinin yüzü ise ORKÖY desteği ile güldü. Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Feke Orman işletmesi tarafından ORKÖY desteği ile arıları telef olan üreticiye 30 kovan arı desteği vermesi üzerine üretici bölgede üretimini sürdürdü. 30 kovan arıları üreticinin elinde 230 kovana ulaştı.

Üretici Mustafa Avcı " 2020 yılında büyük yangında arılarımız çok büyük zara görmüştü. Orman teşkilatımız 2021 yılında 30 kovan arı verdi, eski gücümü korumak için arılarımızı çoğalttık. 30 kovan arımız 230 kovana çıktı, bu yıl 350 kovan arıya ulaşmayı hedefliyoruz. Bakanlığımıza ve orman teşkilatımıza destekleri için teşekkür ederiz" dedi.