3 Yıl 14 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde uyuşturucu suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki F.G. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe genelinde aranan hükümlülere ilişkin çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak için satın almak, bulundurmak ya da kullanmak" suçundan 3 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. (29) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ebru Şencan - Güncel
