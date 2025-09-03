3 Yıl 14 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Zanlı Yakalandı

Samsun'un Ayvacık ilçesinde 3 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Ayvacık İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe genelinde aranan hükümlülere ilişkin çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışmaları sonucu, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak için satın almak, bulundurmak ya da kullanmak" suçundan 3 yıl 14 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G. (29) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.