3 yaşındaki Omar'ın 5'inci kattan düşme anı kamerada - Haberler

BURSA'da, 5'inci kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan Suriyeli Omar Nana'nın (3) sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Çocuğun pencereden düşme anının çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendiği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'ndeki konutlarda meydana geldi. 7 katlı apartmanın 5'inci katında oturan Suriye uyruklu ailenin 2 çocuğundan küçüğü Omar, anne ve babası diğer odadayken salonun penceresine tırmandı. Açık olan pencereye çıkan çocuk dengesini kaybederek düştü. Çocuğun düşme anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.