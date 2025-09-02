3 Yaşındaki Çocuk, Otobüs Şoförünün Sayesinde Hayata Döndü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir belediye otobüsünde cips yerken nefes borusuna cips kaçan 3 yaşındaki çocuk, şoför Ferdi Karabacak'ın uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay anı otobüsün iç kamerasına yansıdı.
Gebze- Dilovası seferini yapmakta olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsünde cips yiyen çocuk, nefes almakta zorluk çekti. Annesi ve yolcular nefes almakta zorlanan çocuğa yardım etmeye çalıştı. Durumu fark eden şoför Ferdi Karabacak, otobüsü yol kenarında durdurup, çocuğu araçtan indirdi. Karabacak'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla solunum yolundaki cips çıkan çocuk, tekrar nefes almaya başladı.
O ANLAR KAMERADA
Olay anı ise araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde; nefes almakta zorlanan çocuğu annesinin kucağına aldığı, bir kişinin solunum yolunun açılması amacıyla çocuğun sırtına vurduğu, yardıma gelen otobüs şoförünün dışarı çıkartıp, çocuğa müdahale ettiği anlar yer aldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan hayatına dokunan örnek davranışın gurur verici olduğunu belirterek otobüs şoförünü tebrik etti.
HABER: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),