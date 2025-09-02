3 Yaşındaki Çocuk, Otobüs Şoförünün Sayesinde Hayata Döndü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir belediye otobüsünde cips yerken nefes borusuna cips kaçan 3 yaşındaki çocuk, şoför Ferdi Karabacak'ın uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay anı otobüsün iç kamerasına yansıdı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, belediye otobüsünde yediği cips nefes borusuna kaçan 3 yaşındaki çocuk, şoför Ferdi Karabacak tarafından yapılan Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. O anlar, araç içi kamerasına yansıdı.

Gebze- Dilovası seferini yapmakta olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsünde cips yiyen çocuk, nefes almakta zorluk çekti. Annesi ve yolcular nefes almakta zorlanan çocuğa yardım etmeye çalıştı. Durumu fark eden şoför Ferdi Karabacak, otobüsü yol kenarında durdurup, çocuğu araçtan indirdi. Karabacak'ın uyguladığı Heimlich manevrasıyla solunum yolundaki cips çıkan çocuk, tekrar nefes almaya başladı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı ise araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde; nefes almakta zorlanan çocuğu annesinin kucağına aldığı, bir kişinin solunum yolunun açılması amacıyla çocuğun sırtına vurduğu, yardıma gelen otobüs şoförünün dışarı çıkartıp, çocuğa müdahale ettiği anlar yer aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insan hayatına dokunan örnek davranışın gurur verici olduğunu belirterek otobüs şoförünü tebrik etti.

HABER: Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jandarma kışlada değil, tarlada nöbet tutuyor: Kilosu rekor seviyeleri gördü

Asker kışlada değil, tarlada! Hasadı başladı, kilosu rekoru gördü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
''Dünya devlerine gider'' deniyordu! Efe Akman'ın yeni adresi şaşırttı

''Dünya devlerine gider'' deniyordu! Yeni takımı herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.