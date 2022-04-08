3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ve eziyette anne ve dini nikahlı eşine dava

ÇELEBİ, KIRIKKALE (DHA) - ANKARA'da 3 yaşındaki H.Ç.'nin vücudunda sigara söndürülüp, darbedilmesi ve cinsel istismarda bulunulması ile ilgili soruşturmada annesi Keziban Çelebi hakkında 36 yıl 6 ay, onun din nikahla birlikte yaşadığı tutuklu Yaşar Can Ünal hakkında ise 35 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Altındağ ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı taksi şoförü Yaşar Can Ünal'dan hamile olan Keziban Çelebi, geçen yıl 8 Kasım'da doğum sancısı başlayınca 112'yi aradı. Sağlık ekipleri, Keziban Çelebi'ye ilk müdahaleyi yaparken, evde bulunan 3 yaşındaki kızının vücudunda morluk ve yara izleri olduğunu fark etti. Kadınla birlikte çocuğu da hastaneye götüren ekipler, durumu polise bildirdi. Doğumdan sonra ifadesine başvurulan Çelebi, birlikte yaşadığı Ünal'ın, ayrıldığı eşinden olan kızını dövdüğünü ve vücudunda sigara söndürdüğünü ileri sürdü. Gözaltına alınan Ünal, emniyetteki ifadesinde, çocuğun kendisinin değil zaman zaman küçük kızın birlikte kaldığı anneanne ve teyzesi tarafından dövüldüğünü iddia etti. Ünal, çıkarıldığı mahkemece 'kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama' ve 'eziyet' suçlarından tutuklandı.

Tutuklu sanık Yaşar Can Ünal ile tutuksuz Keziban Çelebi, Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.