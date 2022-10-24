3 yaşındaki Aslan, 'biyonik kulak' ile adını ilk kez duydu

İZMİR'de, Suriye uyruklu Salahaldin Alomar (37) ve Hanadi Halabiye (27) çiftinin doğuştan işitme engeli bulunan tek çocuğu Aslan Alomar'a (3), koklear implant (biyonik kulak) takıldı. Operasyonun ardından ismiyle seslenilen Aslan, heyecanla annesine sarılırken, duygu dolu anlar yaşandı. Baba Salahaldin Alomar, "İşaret diliyle iletişim kuruyorduk. Hiç konuşmuyordu. Eşim, çocuğumuzun ağzından ilk kez çıkacak 'anne' kelimesini duymak istiyor. Ben de ilk sözünün 'baba' olmasını bekliyorum" dedi.

Ülkesindeki savaştan kaçan Suriye uyruklu Salahaldin Alomar, 2014, eşi Hanadi Halabiye ise 2018 yılında Kilis üzerinden Türkiye'ye sığındı. İzmir'e yerleşen ve ' İzmir Geçici Koruma Başvuru Kimlik belgeleri' bulunan çiftin 3 yıl önce Buca Kadın Doğum Hastanesi'nde 'Aslan' ismini verdikleri erkek çocukları dünyaya geldi. Doğum sonrası yapılan işitme testine göre, çocuğun duyamadığı tespit edildi. Ailenin başvurusu üzerinde, bir dernek tarafından Aslan Alomar'a işitme cihazı temin edildi. Ancak cihaz etkili olmadı. Doktorlar işitme engelli Aslan'ın duyabilmesi için ameliyatla, işitmenin kulak fazının atlanarak elektronik olarak gerçekleşmesini ve iletinin direkt olarak akustik sinire aktarılmasını sağlayan koklear implant (biyonik kulak)