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3'üncü kez ATM'leri çekiçle paramparça etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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3'üncü kez ATM'leri çekiçle paramparça etti

Yalova'nın Altınova ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi elindeki çekiçle 8 adet ATM'ye saldırarak kullanılmaz hale getirdi.

Yalova'nın Altınova ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen bir kişi elindeki çekiçle 8 adet ATM'ye saldırarak kullanılmaz hale getirdi. Şahsın aynı bölgedeki ATM'lere 3'üncü saldırısı oldu.

Alınan bilgiye göre, N.Ş., Altınova ilçesi Yalova-İzmit karayolu minibüs durağı yakınında bulunan ATM'lere çekiçle saldırdı. Tek tek ATM'lerin ekranlarını kıran şahsa bölgedeki bir polis müdahale etti. Polise direnen zanlı gözaltına alındı.

ATM'lere 3'üncü saldırısı

Şüpheli N.Ş.'nin daha önce 2 kez daha ATM'lere çekiçle saldırarak zarar verdiği öğrenildi. İkinci saldırısı 1 Temmuz tarihinde gerçekleşen N.Ş., yine aynı bölgedeki 8 ATM'yi kullanılmaz hale getirmişti. Cezai ehliyeti bulunmadığı öğrenilen şüpheli 2'nci saldırı sonrasında ilçedeki bir rehabilitasyon merkezine bırakılmıştı. Rehabilitasyon merkezden çıkan N.Ş.'nin hedefinde yine ATM'ler vardı. Şahıs ATM'lere 3'üncü saldırısını gerçekleştirmiş oldu.

(Erhan Erdoğan/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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