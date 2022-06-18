3'üncü kattan düşen Kuzey ağır yaralandı, annesi hastanede sinir krizi geçirdi

KARAMAN'da, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden bakarken dengesini kaybedip, kapalı olan sinekliğin açılmasıyla beton zemine düşen 5 yaşındaki Kuzey Ünüvar ağır yaralandı, anne Fadime Ünüvar hastanede sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kazımkarabekir Mahallesi Molla Fenari Caddesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Anne Fadime Ünüvar, iddiaya göre mutfakta yemek yaparken, salonda oyun oynayan oğlu Kuzey Ünüvar, sinekliği kapalı olan pencereden dışarı bakmak istedi. Dengesini kaybeden Kuzey, sinekliğin açılmasıyla beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük Kuzey, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kuzey'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Öte yandan oğluyla birlikte hastaneye gelen anne Fadime Ünüvar, sinir krizi geçirdi. Anne Ünüvar'ın feryatlarını duyan acil serviste görevli bir doktor, yanına gelip oğluna gerekli müdahalelerin yapıldığını belirterek sakinleşmesi için telkinde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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