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3'üncü kattan düşen 5 yaşındaki Kuzey, kurtarılamadı

Demirören Haber Ajansı - Muammer Şen - Güncel
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3'üncü kattan düşen 5 yaşındaki Kuzey, kurtarılamadı

KARAMAN'da, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinde dengesini kaybedip, kapalı sinekliğin açılmasıyla beton zemine düşen ve 14 gündür hastanede tedavi gören Kuzey Ünüvar (5), hayatını kaybetti.

KARAMAN'da, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinde dengesini kaybedip, kapalı sinekliğin açılmasıyla beton zemine düşen ve 14 gündür hastanede tedavi gören Kuzey Ünüvar (5), hayatını kaybetti.

Olay, 18 Haziran'da Kazımkarabekir Mahallesi Molla Fenari Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Fadime Ünüvar, iddiaya göre, mutfakta yemek yaparken, salonda oyun oynayan oğlu Kuzey de sinekliği kapalı olan pencereden dışarı bakmak istedi. Dengesini kaybeden Kuzey, sinekliğin de açılmasıyla beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kuzey, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kuzey, hayati tehlike nedeniyle Konya'daki hastaneye sevk edildi. 14 gündür yaşam mücadelesi veren Kuzey, sabaha karşı hayatını kaybetti.


Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen - Güncel

Kazımkarabekir Karaman Güncel Haberler

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