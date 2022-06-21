3'üncü kattan düşen 4 yaşındaki Damla yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Ahmet Korkmazer - Güncel
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NEVŞEHİR'de, 5 katlı binanın 3'üncü katından düşen 4 yaşındaki Damla K. yaralandı.
NEVŞEHİR'de, 5 katlı binanın 3'üncü katından düşen 4 yaşındaki Damla K. yaralandı.
Olay, 15 Temmuz Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Oturma odasında oynarkencama yönelen Damla, iddiaya göre sinekliğin açılmasıyla boşluğa düştü. Metrelerce yükseklikten düşen çocuğu gören çevredekiler yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine de haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı olduğu belirlenen Damla'yı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Damla K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Güncel