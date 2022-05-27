3'üncü kattan atlayan liseli Melike'yi tutamadılar; o anlar kamerada - Haberler

HATAY'ın İskenderun ilçesinde liseli Melike G. (16), etüt merkezinin 3'üncü kat penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Caddede durumu fark edenler genç kızı yakalamaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Melike G., hayatını kaybetti.

İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde Ulucami ile Kanatlı Caddesi kesişiminde bulunan etüt merkezi penceresinde Melike G.'yi görenler o tarafa yöneldi. Pencerenin altında toplananlar kendini boşluğa bırakan Melike'yi yakalamaya çalıştı. Ancak genç kız yere düştü.