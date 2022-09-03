3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak

3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi (OSARK) 7-9 Eylül tarihlerinde İstanbul Medeniyet Üniversitesinin (İMÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İlki 2015'te Sakarya'da, ikincisi 2018'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'da organize edilen Osmanlı tarihi araştırmacılarının en prestijli toplantılarından OSARK'ın üçüncüsü, bu yıl İstanbul'da farklı ülkelerden 252 akademisyen, araştırmacı ve tarihçinin katılımıyla yapılacak.

Osmanlı araştırmacılarını bir araya getirip konuyla ilgili çalışmalara yön verecek bir platform oluşturarak geleceğe yönelik bir perspektif sunmak amacıyla başlatılan OSARK'a farklı ülkelerden başvuran tebliğ sahipleri düzenleme kurulunun çalışmaları sonrası İstanbul'a davet edildi.

Bu yılki kongreye kabul edilen tebliğler, kongrede iki ana kategoride tasnif edildi.

Birinci kategoride, Osmanlı tarihinin bazı önemli meseleleri tematik başlıklar altında çalıştay konseptinde tartışılacak. Özel oturumlar şeklindeki diğer kategoride ise araştırmacılar kendi bilimsel çalışmalarını sunacak.

Kongre İMÜ'nün Kuzey Yerleşkesi'nde yer alan Ziraat Bankası Kütüphanesi'nin beş salonunda gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu, Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi, Üsküdar Belediyesi ve Türk Hava Yollarının katkı sağladığı kongre, 7 Eylül Çarşamba günü saat 09.30'da açılış konuşmaları ile başlayacak ve üç gün sürecek.

Osmanlı tarihi literatürüne önemli katkılar sağlaması beklenen tebliğler de kongre sonrası kitaplaştırılacak.