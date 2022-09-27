3. Uluslararası Geleneksel Macera Offroad Oyunları için hazırlıklar başladı16 Ekim'de 3.'sü gerçekleşecek olan Uluslararası Erzurum Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Macera Offroad Oyunları için hazırlıklara başlandı.

3. Uluslararası Geleneksel Macera Offroad Oyunları için hazırlıklar başladı

ERZURUM Erzurum'da 15-16 Ekim'de 3.'sü gerçekleşecek olan Uluslararası Erzurum Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Macera Offroad Oyunları için hazırlıklara başlandı.

15-16 Ekim'de Erzurum'da düzenlenecek olan 3. Uluslararası Erzurum Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Macera Offroad Oyunları için hazırlıklara başlandı. 170 metrelik pist ile şehrin merkezine yapılan oyun alanında parkur hazırlıklarına başlayan Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü her geçen yıl çıtayı daha da üste taşıyor. Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, "Bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğimiz Erzurum Büyükşehir Belediyesi geleneksel macera offroad oyunlarının 15-16 Ekim'de startını vereceğiz. Oyunlar için şuanda 1700 metrelik etap hazırlığımız başladı. Şuanda 60 ilden 4 ülkeden ciddi bir katılımımız olacak yaklaşık 4 binin üzerinde yerli ve yabancı turist beklemekteyiz. İnşallah kazasız belasız bir şekilde bu organizasyonu bitireceğiz" dedi.

Kışa merhaba organizasyonu.

3. geleneksel uluslararası Erzurum Büyükşehir Belediyesi macera offroad oyunları ile kışa merhaba diyeceklerini ifade eden Toptaş, "Erzurum kış turizminde daha fazla aktivite yapılan bir ildir ve bizimde burada kışa merhaba organizasyonu ile offroad oyunlarımızı başlatmak istedik. Kış turizminde kar safarisi, lastik raftingi ile devam etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.