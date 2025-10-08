3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali Diyarbakır'da Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığının hazırladığı "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında gerçekleştirilecek "3. Uluslararası Dicle Belgesel ve Kısa Film Festivali" 14 Ekim'de Dicle Üniversitesi'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Festivale ilişkin yapılan açıklamaya göre, açılış töreni Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Başkanlığını Doç. Dr. Zuhal Akmeşe'nin üstlendiği festivalde, Öğr. Gör. Ahmet Bikiç festival koordinatörü ve Ahmet Cemal Yakut festival yürütücüsü olarak yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akmeşe, bu yıl festivalin çok daha kapsamlı bir içerikle düzenlendiğini belirterek, "Paneller, söyleşiler, atölyeler ve özel gösterimlerle dolu bir program hazırladık. Festival, sinemaseverleri, ünlü oyuncular, yapımcılar ve sektörün önemli isimleriyle buluşturacak. Dört gün boyunca Diyarbakır sinemanın kalbinin attığı merkez olacak. Festivalimizin ilk günü, Yeşilçam'ın duayen ismi Ediz Hun'un söyleşisi ile başlayacak. Bu özel etkinliğin moderatörlüğünü ise Türk sinema ve televizyon dünyasının değerli sanatçısı Gülsen Tuncer üstlenecek." ifadelerini kullandı.

Bu yıl üç kategoride de alanında uzman, deneyimli ve çok yönlü bir jüriyi ağırladıklarını işaret eden Akmeşe, "Jürimizin birikimleri, festivalimize ulusal ve uluslararası ölçekte büyük prestij katacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Festival jürisinde "Belgesel Film" kategorisinde fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral ile Osman Nuri Yüce, Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, akademisyen Ahmet Bikiç ve Doç. Dr. Zuhal Akmeşe yer alıyor.

"Ulusal Kısa Film" kategorisinin jüri koltuğunda oyuncu Ediz Hun, Gülsen Tuncer, Erdem Yılmaz, görüntü yönetmeni Uğur İçbak ve gazeteci Filiz Zengin oturuyor.

"Uluslararası Kısa Film" kategorisinde ise Ediz Hun, Uğur İçbak ve Filiz Zengin'in yanı sıra yönetmen Ömer Sinir ve İlhan Elmacı görev yapacak.

Kısa film ve belgesel gösterimleri, söyleşiler ve özel davetli konuşmaları, sinema ve iletişim panelleri, atölyeler ve uygulamalı çalışmaların katılımcılara sunulacağı etkinlik 17 Ekim'e kadar devam edecek.

Festivalin sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında, cezaevlerinde özel belgesel gösterimleri ve söyleşiler de yapılacak.