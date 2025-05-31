3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda Aile İlişkileri ve Kimlik Üzerine Tartışmalar

3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda Aile İlişkileri ve Kimlik Üzerine Tartışmalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen 3. Uluslararası Aile Sempozyumu'nda, göç, aile yapısı ve dissosiyatif kimlik bozukluğu gibi konular üzerinde derinlemesine tartışmalar yapıldı. Uzmanlar, ailelerin gençlerin kimlik gelişiminde taşıdığı önemi vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu" oturumlarla devam ediyor.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki sempozyumda, emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sami Şener'in başkanlığında gerçekleştirilen "Göç ve Aile" oturumunda, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Zehra Işık, Almanya özelinde yaptığı "Diasporada Türk Ailesi" çalışması üzerine sunum gerçekleştirdi.

Almanya üzerinde yapılan çalışmalarda, dördüncü kuşağın ilk üç kuşaktan çok karakteristik farklılıklarının görüldüğünü dile getiren Işık, "Ben de doğrusu bunu araştırmak için anneler ve kızları özelinde bir çalışma yapmaya karar verdim. Çocukların ciddi anlamda bir dil problemi var. Yani artık ana dilleri Türkçe değil, Almanca. Bir toplumda kadının değişmesi, kadınların birbirine, annelerin kızlarına aktardığı değerlerin değişmesi, o toplumda ailenin de değişmesi demektir. Almanya'daki Türklerde de doğum oranında, aile olmada bir düşüş, yalnız yaşama olgusunda ve boşanma oranlarında bir artış var." ifadelerini kullandı.

Dördüncü kuşak gençlerin çok kültürlü bir yapısı bulunduğunu belirten Işık, ikinci ve üçüncü kuşağın hala Türk dizilerini ve Türk siyasi programlarını, dördüncü kuşağın ise Alman televizyon kanallarını izlediğini dile getirdi.

Işık, ilk üç kuşağın aksine dördüncü kuşağın Almanlarla sosyalleştiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"LGBT akımlarına karşı ilk üç kuşağın oldukça katı bir tutumu var. Ama dördüncü kuşak tabii ki bütün eğitim basamaklarını orada geçirdiği için daha toleranslı. 'Kendim LGBT üyesi olmayabilirim ama onun yaşam tarzına karışma hakkım yok. O onun bireysel tercihidir ve hakkıdır.' diye cümleler kullandılar. Çocuklarını kreşe gönderiyorlar ama LGBT üyesi eşcinsel bir çiftin çocuğuyla sınıf arkadaşı olabiliyor. veya çocuğun öğretmeni eşcinsel olabiliyor."

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu

"Aile Psikolojisi" başlıklı oturumda konuşan Uzman Klinik Psikolog Zeynep Türkkan da "Gerilmiş Bağlar Parçalanmış Kimlikler: Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Üzerine Aile Odaklı Vaka İncelemesi" başlıklı bildiri sundu.

Dissosiyatif Kimlik Bozukluğunun yaygın bir bozukluk olduğunu vurgulayan Türkkan, "Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu, kimliğe etkilerinin ötesinde bilinç, kendin olmak, zaman ve mekan algısını bozabilen çok yönlü bir bozukluk. Sadece kimliği bozmuyor, birçok alanda bozukluğa neden oluyor. Yani dışarıda gözüken bir kişilik yapısı var fakat içerisinde birçok farklı kişiliklerin, zihin yapılarının bulunabildiği bir bozukluk." dedi.

Travmanın atlatılmasında ailenin yerine işaret eden Türkkan, ailenin koruması, kucaklaması, sevgisi, iletişimi ve değer vermesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı

Son operasyonun perde arkası! Her şey kilit ismin itirafıyla başladı
Robin Thicke ve April Love Geary, Meksika'da büyülü bir düğünle evlendi

18 yaş farkına rağmen 6 senelik birliktelik mutlu sonla bitti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İlçede sinek istilası! Sürücüler önlerini göremiyor

İlçede sinek istilası! Halk 1 metre önünü göremiyor
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Yeni İBB operasyonundan ilk görüntüler! Kasadan balya balya dolar çıktı

Belediyelere operasyondan ilk görüntüler! Balya balya dolar çıktı
Dadı dizisinin yıldızları yıllar sonra buluştu

Bir dönemin efsanesiydi! Gülben Ergen son halini paylaştı
Edin Dzeko, İstanbul'dan tek başına ayrıldı

Fener taraftarını kahreden görüntü
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.