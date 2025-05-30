3. Uluslararası Aile Sempozyumu Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfınca "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu"nun ilk günü tamamlandı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı.

Açılış oturumunda ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Tuncay Cevheroğlu, Psikiyatr Dr. Mustafa Merter ve İstanbul Aile Vakfı Araştırma Merkezi (İSAVAR) Başkanı Turgay Şirin konuştu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Aile Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sami Yılmaz, 12 ülkeden akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetlilerin katıldığı sempozyum, yarın düzenlenecek oturumlarla devam edecek.