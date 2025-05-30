3. Uluslararası Aile Sempozyumu Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katkılarıyla İstanbul Aile Vakfı tarafından "21. Yüzyılda Aile Olmak" temasıyla düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "3. Uluslararası Aile Sempozyumu"nun açılış oturumu yapıldı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen programın açılış oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Tuncay Cevheroğlu, Psikiyatr Dr. Mustafa Merter ve İstanbul Aile Vakfı Araştırma Merkezi (İSAVAR) Başkanı Turgay Şirin konuştu.

Cevheroğlu, temel amaçlarının ailenin bütünlüğünü ve değerlerini korumak olduğunu, bu amaçla politika üretip bunları hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bakanlık olarak son dönemde yaptıkları çalışmalara değinen Cevheroğlu, Türkiye genelinde 424 sosyal hizmet merkezinin yanı sıra 311 ilçede de irtibat birimleriyle vatandaşlara hizmet modellerini sunduklarını ifade etti.

Aile eğitim programını anlatan Cevheroğlu, şöyle konuştu:

"Aile eğitim programının; eğitim, iletişim, hukuk, sağlık, medya ve iktisat alanları bulunmaktadır. Bu konu başlıkları 28 modülden oluşmaktadır. 20 şehirde etkili olması için 25-30 kişiyi geçmeyecek kapalı gruplarla eğitim çalışması yapıyoruz. Sağlıklı bir aile yapısı için sağlıklı bir evlilik ve evlilik öncesi süreci gerekiyor. Bunun için de bir evlilik öncesi eğitim programını merkeze almamız lazım. Birçok sorunun temelinde diyalog ve iletişim eksikliği, yanlış anlaşılmalar, sorun çözme becerisi zayıflığı gibi etkenler var. Evlilik öncesi eğitim programlarıyla da yeni evlenecek çiftlerimizi, eş adaylarını bu şekilde desteklemeye gayret ediyoruz."

Cevheroğlu, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde ve özellikle Avrupa'da 150 yılda değişen demografik yapı bizim ülkemizde 60 yılda değişti. 1965'li yıllarda doğurganlık oranımız 5,7'ydi. Şu an 1,48. Bize nüfus planlamasını dayatanlar kendileri nüfusu teşvik ediyorlar. Eğer tedbir alınmazsa, 2100 yılında nüfus projeksiyonumuz en kötü senaryo 54 milyona düşecektir. Önce Aile ve Nüfus Dairesini kurduk. Sırf bu alana yoğunlaşmak için. Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında, 8 bakanımızın ve 4 üst kurulumuzun başkanının olduğu Nüfus Politikaları Kurulu oluşturuldu."

"Baba otoritesi ortadan kalkınca evlilik dışı ilişkiler artıyor"

Psikiyatr Dr. Mustafa Merter ise dünya üzerinde baba otoritesinin ortadan kaldırılması için bazı entelektüellerin, sosyologların ve psikologların çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

ABD'de, otorite ortadan kalktıktan sonra büyük sosyal değişimler olmaya başladığını ifade eden Merter, "Mesela bunlardan bir tanesi, baba otoritesi ortadan kalkınca beyazlarda yüzde 2,5 oranlarında olan evlilik dışı ilişkiler yüzde 18'e yükseliyor. Siyahilerde ise yüzde 48'e yükseliyor. Bu otoritenin yok olması sadece babanın aile içindeki otoritesi değil, aynı zamanda devlet otoritesine, kiliseye, cemiyetlere de yayılıyor." diye konuştu.

Cinsel sapkınlığın küresel olarak eş zamanlı şekilde teşvik edildiğini anlatan Merter, ABD'de yüzde 4 olan erkek eşcinselliğinin yüzde 8-12'lere yükseldiğini, kadınlarda ise oranın daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Cinsiyetsiz toplum tehlikesine işaret eden Merter, "Cinsiyetsiz toplum, yani erkek-kadın farkını devamlı ortadan kaldırarak cinsiyetsiz bir toplum yapmak... Erkek ve kadın, artı ve eksi gibi düşünürsek, birbirini çekerse aile olur." dedi.

"Enstitü gibi çalışıyoruz"

İSAVAR Başkanı Turgay Şirin de İstanbul Aile Vakfının 2025 yılında aile yapısını anlamaya dair yaptığı çalışmayı anlattı.

Şirin, vakfın çalışmasının Türkiye'de toplam 4 bin 202 kişiyle yapıldığını ve 18 ila 70 yaş aralığını kapsadığını söyledi.

Turgay Şirin, "Karma bir çalışmadan bahsediyoruz. Aileye dair birçok konuyu irdeleyerek veriler elde ettik. Aile Vakfı olarak aynı zamanda bir araştırma merkezine sahibiz ve bir enstitü gibi çalışıyoruz. Katılımcıların eğitim düzeylerine bakıldığında okur-yazarlığı olmayan da var yüksek lisans veya doktora yapmış olan da. 2 bin 104 kadın, 2 bin 98 erkekle örneklemden veri toplamış olduk. Meslek sıralamasında demografik verilerin her birinin aynı zamanda bilimsel analizleri de yapıldı. Medeni durumda da bekarları ayrı ayrı ele aldık." ifadelerini kullandı.