3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda Ödül Töreni Düzenlendi

3. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Yarışmaları'nda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfınca, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda düzenlenen ödül törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazıcı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çalışkan ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ödül alan öğrenciler ve davetliler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yazgı, törende yaptığı konuşmada, ahilik kültürünün barındırdığı ilkelerin, aynı zamanda insan olmanın, huzurun, barışın ve sevginin temel ilkeleri olduğunu söyledi.

İnsan ilişkilerindeki ana sıkıntıların ahilik kültürünü tam anlayamamış olmaktan kaynaklanabileceğini belirten Yazgı, şöyle devam etti:

"Çünkü ahilik, eli açıklık, cömertlik, diğer anlamıyla kardeşlik demek. Bunlar, aslında toplumun huzurunu, refahını ve barışını oluşturan ana kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunları iyi kavrayıp hayatımızın bir parçası yaptığımızda çok da fazla bir şey yapmamıza gerek kalmaz."

"Ahilik bizim için sadece bir nostaljik bir değer değil"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit ise Bakanlık olarak "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni hayata geçirdiklerini, temel amaçlarının, gençleri çağın ihtiyaçlarına göre gerekli donanımla buluştururken, "kökten geleceğe" düsturuyla "manayı" eğitimin merkezine koyabilmek olduğunu söyledi.

"Kökten geleceğe" felsefesiyle ortaya koydukları bu modelin iki temel unsuru olduğunu belirten Macit, şunları söyledi:

"Bunlardan biri mesleki ve teknik eğitim, diğeri ise ahilik. Biz, ahilik meselesine sadece kültürel bir değer, bir miras olarak bakmıyoruz. Mesleki teknik eğitime de sadece bir ara eleman gözüyle de bakmıyoruz. Bu değerlerle buralarda yetişen gençlerimizin tabii ki ara eleman olacağını, iş adamı olacağını, hayatın her alanında yer alacağına inanıyoruz. Dolayısıyla ahilik bizim için sadece bir nostaljik bir değer değil sistemimizin merkezinde yer alan temel değerlerden bir tanesi."

Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Çalışkan, vakıf olarak 2016'dan bu yana Türk dünyasının birliği, beraberliği, dostluğu, dayanışması için her türlü çalışmayı yaptıklarını dile getirdi.

Çalışkan, yaptıkları çalışmalarla ilkokul çağından itibaren çocuklara ahilik kültürünü tanıttıklarını da ifade etti.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran da ahilik kültürünün dünyada eşi ve benzeri olmayan bir sistem olduğunu belirtti.

Baran, ahilik sisteminin tekrar yaşatılmaya başlatılmasıyla ilgili büyük gayret içinde olduklarını dile getirerek, "Ahilik sisteminin bugün çalıştığını düşündüğümüzde, bugün yaşadığımız problemlerin hiçbirini yaşamadığımızı göreceğiz. Ahilik sistemi bu kadar önemli, kıymetli bir sistem." dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, ilkokul, ortaokul ve liselerden resim, masal/öykü ve deneme kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.