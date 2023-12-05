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3. Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Doğuş Üniversitesi, Telif Hakları Derneği ve MESAM iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan 3. Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu, müzik endüstrisindeki telif hakları konusunu ele alacak. Sempozyumda fikri mülkiyet, yapay zeka ve müzik dünyasındaki telif hakları konuları altı oturumda 21 tebliğle ele alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Doğuş Üniversitesi, Telif Hakları Derneği ve Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) iş birliği ile 8-9 Aralık'ta, "3. Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

Doğuş Üniversitesinin Çengelköy Yerleşkesi'nde yapılacak sempozyumda, "Müzik Endüstrisinde Telif Hakları" başlığı ele alınacak.

İki gün sürecek sempozyumda, fikri mülkiyetten yapay zeka ürünlerine müzik dünyasında telif hakları meselesi ele alınacak, altı oturumda, 21 tebliğ sunulacak.

Sempozyumun açılışında, Telif Hakları Derneği Genel Başkanı Cafer Vayni, MESAM Başkanı Recep Ergül, Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Alper Gümüş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdür Yardımcısı Fatoş Altunç ve Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan konuşma yapacak.

Sempozyum hakkında detaylı bilgiye "www.telifhaklarisempozyumu.org" internet adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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