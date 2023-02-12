3'ü mezun 13 DEÜ'lü depremde hayatını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'ta 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) 3'ü mezun 13 öğrenci de yaşamını yitirdi.

KAHRAMANMARAŞ'ta 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) 3'ü mezun 13 öğrenci de yaşamını yitirdi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Aramızdan ayrılan öğrencilerimize, mezunlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifa; aziz milletimize başsağlığı diliyoruz" dedi.

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Depremde binlerce kişi yaşamını yitirirken, DEÜ mezunları Hukuk Fakültesinden Ahmet Doğan, Buca Eğitim Fakültesinden Zeynep Dağdeviren ve İlahiyat Fakültesinden Gülfem Coşkun ile DEÜ'den Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri Gizlihan İzci ve Tutku Traş, Buca Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Ceyda Arslan, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Ayşegül Yılmaz, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Cansu Bulanık, Edebiyat Fakültesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Zeynep Sürmeli, Hukuk Fakültesi öğrencisi Sunullah Kural, Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Nesrin Kara, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi Bölümü öğrencisi Mehmet Bora Eroğlu, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Şehmus Kanat'ın da hayatını kaybettiği belirtildi.