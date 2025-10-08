3. Türk Dünyası Uluslararası Mühendislik Zirvesi Tamamlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen "3. Türk Dünyası Uluslararası Mühendislik Zirvesi" kapanış oturumuyla tamamlandı.

Türk Mühendisler Derneğinin düzenlediği, KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde pazartesi başlayan ve "Teknoloji ve Mühendislik" temasıyla gerçekleştirilen zirvenin kapanış oturumuna, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, TDT üyesi ülkelerden mühendisler ve yetkililer katıldı.

"3. Türk Dünyası Uluslararası Mühendislik Zirvesi"nin kapanış oturumunda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türk dünyası ile yakın ilişkiler içerisinde olduklarını ve bu ilişkileri geliştirmek amacıyla her platformda yer alarak mücadele ettiklerini belirtti.

Tatar, KKTC'nin ambargo ve izolasyonlara rağmen kalkınma ve gelişimini devam ettirdiğine dikkati çekerek, Kıbrıs Türk halkının bağımsız, hür, refah seviyesi artmış bir şekilde güvenlik, barış huzur içinde yaşaması için çabalarının aralıksız süreceğini söyledi.

Değerlere, tarih ve geleneklere sahip çıkarak, Türkiye Cumhuriyeti ve TDT üyelerinin destekleriyle KKTC'yi geliştirmeye devam edeceklerini vurgulayan Tatar, ülke gelişiminde bu desteklerin önemli rol oynadığına işaret etti.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Türk mühendislerin önemini ve başarılarını görmek için Türkiye ve KKTC'nin son 20 yılına bakılması gerektiğini ifade ederek, bağımsızlık ve egemenliğin öneminin altını çizdi.

Yıldırım, Avrupa Birliği'ne (AB) özenmenin her zaman bekleneni karşılamadığını söyleyerek "Türk dünyası bir ve birlik olmalıdır. KKTC, Türk dünyası için vazgeçilmezdir. KKTC ile Türkiye ilişkilerinin gelişimi için istikrar ve güven gerekir. Bu yüzden Kıbrıs Türk halkının sağduyusuna güveniyoruz." ifadelerini kullandı.