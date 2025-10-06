3. Türk Dünyası Uluslararası Mühendislik Zirvesi KKTC'de Başladı

Türk dünyasından mühendisleri bir araya getirmeyi ve teknolojik işbirliğini amaçlayan 3. Türk Dünyası Uluslararası Mühendislik Zirvesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı yerleşkesindeki Beyaz Salon'da düzenlenen zirvenin açılış programına, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türkiye ve KKTC'den yetkililerin yanı sıra Türk dünyasının çeşitli ülkelerinden çok sayıda mühendis katıldı.

Türk Mühendisler Derneği tarafından düzenlenen zirvenin açılış programında konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Türk dünyası zirvesinin KKTC'de yapılmasından mutluluk duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nin ve Türkiye'den gelen suyun ülkesine kazandırılmasında emeği geçen mühendislere teşekkür etti.

Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT), KKTC için büyük önem taşıdığını aktaran Öztürkler, federasyon görüşmelerinin bittiğini ve artık iki devletli çözüm yolunda ilerlediklerini söyledi.

Öztürkler, durmadan silahlanan ve bazı devletlere egemenliğini teslim eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Kıbrıs'ın Türkiye için milli dava olduğunu unutmaması gerektiğini hatırlatarak, KKTC ile Türkiye arasındaki sarsılmaz bağlara dikkati çekti.

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kuşatılmasına izin vermeyeceğiz"

Zirvenin açılış programında konuşan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri ise uluslararası toplumun Kıbrıs'ta gerçeklerle barışmasının zamanının geldiğini vurgulayarak, "Bu Ada'da 2 devlet ve 2 idari yapı mevcut. ve bu 2 idari yapı ile 2 devletin yan yana nasıl yaşayacaklarına dair müzakerelerin zamanı çoktan geldi. Ortak çatı altında, ortak yapı altında Kıbrıs Türkü'nü Rumlarla beraber yaşamaya zorlayacak çözüm çabalarının nafile olduğunu geçtiğimiz 50 yılda gördük. Bu olmuyor ve olmayacak çabalarla vakit kaybetmememiz gerekiyor. Olabileceklere göre doğru adım atmak gerekiyor." diye konuştu.

Uluslararası sistemin barış, adalet ve istikrar üretmediğini belirten Başçeri, bunun örneklerinin Gazze ve Ukrayna'da görüldüğünü hatırlattı.

Başçeri, Türk dünyasının, işbirliği ve bölgesel sahiplenme anlayışını ile her geçen gün geliştirmek zorunda olduğuna işaret ederek, bu bağlamda Doğu Akdeniz'de KKTC'nin, büyük Türk dünyasının bir parçası olduğunun akıllarda tutulması gerektiğini kaydetti.

Zor bir süreçten geçildiğinin altını çizen Başçeri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hafta sonu Sayın Bakanımızın (Dışişleri Bakanı Hakan Fidan) katıldığı bir programda da söylediği gibi, Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi kuşatma altına alma çabaları ile karşı karşıyayız. Bunları görmekteyiz. Bunların diplomatik tedbirlerini alacak güce sahibiz, gerekirse askeri tedbirlerini de alacağız. Buna hiçbir zaman izin vermeyeceğiz. KKTC'de bu kuşatma çabalarının başarısızlığa uğratılması da Türkiye için çok kıymetli ve önemli."

Zirve 3 gün sürecek

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da yapılan 3. Türk Dünyası Uluslararası Mühendislik Zirvesi 3 gün sürecek.

Açılış programı yapılan zirvede, "Teknoloji ve Mühendislik Konferansı" bugün başlayarak 8 Ekim'e kadar devam edecek.

Konferansta, mühendislik ve teknoloji alanındaki güncel gelişmelerin yanı sıra Türk dünyasının bu alanlardaki işbirliği potansiyelleri masaya yatırılacak.