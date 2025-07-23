3. Trakya Uçurtma Festivali Tekirdağ'da Başlıyor

3. Trakya Uçurtma Festivali Tekirdağ'da Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

26-27 Temmuz'da Tekirdağ'da düzenlenecek 3. Trakya Uçurtma Festivali'nde 6 ülkeden uçurtma sanatçısı bir araya gelecek. Festival, renkli etkinlikler ve atölyelerle dolu iki gün boyunca gökyüzünü uçurtmalarla süsleyecek.

Tekirdağ'da düzenlenecek 3. Trakya Uçurtma Festivali'nde 6 ayrı ülkeden uçurtma sanatçısı bir araya gelecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, 26-27 Temmuz'da Tekirdağ'ın çok güzel bir festivale ev sahipliği yapacağını söyledi.

Hoşköy Mahallesi'nde düzenlenecek 3. Trakya Uçurtma Festivali'nde görsel şölen yaşanacağını aktaran Karaküçük, "Herkesin keyif alacağı bir etkinlik bizleri bekliyor. Gökyüzünün maviliğini renklendirecek, rüzgarla özgürleşen umutlarımızı paylaşacağımız çok özel bir etkinlik olacak. Bu anlamlı festival, sadece gökyüzünü uçurtmalarla süslemekle kalmıyor, aynı zaman da dünya uçurtma şampiyonu Zahit Mungan adına düzenlenecek." dedi.

Karaküçük, festivale bu yıl 6 ayrı ülkeden uçurtma sanatçısı katılacağını dile getirdi.

Festival kapsamında 2 gün boyunca Hoşköy'ün esintili yamaçları, birbirinden renkli uçurtmalara ev sahipliği yapacağını ifade eden Karaküçük, "Atölyelerden yarışmalara, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaşa hitap eden etkinliklerimizle, doğayla iç içe, gökyüzüne bakan umut dolu anlar yaşayacağız. Amacımız sadece eğlenmek değil aynı zamanda paylaşmak, birlikte üretmek ve gökyüzünü hep birlikte renklendirmek. Sizleri,Trakya'nın en güzel sahil noktalarından biri olan Hoşköy'de, rüzgarla dans eden uçurtmaların coşkusuna ortak olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! İşte dillendirilen rakam

Memur ve emeklinin 2026 için pazarlık listesi hazır! En düşük maaş...
Türkiye'nin beklediği hamle: Eurofighter anlaşması imzalandı

Türkiye'nin beklediği anlaşma imzalandı! İsrail ve Yunanistan şokta
Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz

Dünya diken üstünde! İsrail'i alenen tehdit etti: Gerekirse vururuz
Şehit yakınları ve gazilere MHRS randevularında öncelik tanınacak

Hastane randevularında yeni dönem! Artık MHRS'de öncelikli olacaklar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk görüşme yapıldı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a geliyor

İlk görüşme yapıldı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.