3 Suriyeli işçinin öldüğü yangında sanığın cezai ehliyeti tam çıktı

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki bir beton şirketinde çalışan Suriye uyruklu 3 işçinin öldüğü yangınla ilgili hazırlanan iddianamede savcı, tutuklu sanık Kemal Korukmaz (41) için 'tasarlayarak canavarca hisle yangın çıkarmak suretiyle öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'taksirle...

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesindeki bir beton şirketinde çalışan Suriye uyruklu 3 işçinin öldüğü yangınla ilgili hazırlanan iddianamede savcı, tutuklu sanık Kemal Korukmaz (41) için 'tasarlayarak canavarca hisle yangın çıkarmak suretiyle öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'taksirle mala zarar verme'den ise 6 yıla kadar hapis isteminde bulundu. Sanığın, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden alınan raporunda cezai ehliyetinin de tam olduğu belirtildi.

Güzelbahçe'deki bir beton şirketinde çalışan Suriye uyruklu Ahmed El Ali (21), Memun En Nebhan (23) ve Muhammed El Hüseyin El Abdo El Biş'in (17) kaldığı odada, 16 Kasım 2021 gecesi yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 işçiyi yaralı olarak odadan çıkarıp, yangını söndürdü. İzmir'deki hastanelere kaldırılan işçilerden Ahmed El Ali ve Muhammed El Hüseyin El Abdo 2 gün sonra, Memun En Nebhan ise 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Ölen 3 kişinin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, Kemal Korukmaz'ın olay tarihinde bir yıllık süreye yayılan bir plan dahilinde 3 kişiyi konakladıkları şantiyedeki yapıyı uyudukları sırada ateşe vererek öldürme kastıyla yangın çıkardığını belirtti. Savcı, Korukmaz'ın 3 kişiyi canavarca hisle öldürdüğüne de kanaat getirdi. İddianamede Kemal Korukmaz için 'tasarlayarak canavarca hisle yangın çıkarmak suretiyle öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Korukmaz'ın ayrıca taksirle yakarak mala zarar verme suçundan da 6 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.