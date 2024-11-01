Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Sivaslılar Derneğince, belediyenin etkinlik alanında düzenlenen "3. Sivas Gardaşlık Festivali" başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı festivalin açılışında konuşan Sultangazi Sivaslılar Derneği Başkanı Eyüp Bayrak, Sivas'tan gelen esnaf ve sanatkarları 5 gün boyunca etkinlik alanında vatandaşlarla buluşturacaklarını söyledi.

Bayrak, tüm İstanbulluları festivale davet ederek, "Burada her gün farklı bir etkinlik olacak. Sivas'ın yöresel lezzetleri ve kültürünü tanıtacağız, halkımıza meşhur madımak yemeğimizi, katmerimizi, balımızı, pekmezimizi, pestilimizi, köftemizi ve dönerimizi tattıracağız." ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanında, Sivaslı ustalar tarafından yapılan bıçaklar meraklılarıyla buluşturulurken, Sivas'ın yöresel lezzetleri de tanıtıldı.

Sivaslı yöresel sanatçıların sahne alacağı festival, 3 Kasım'da kapanış programıyla sona erecek.