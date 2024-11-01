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3. Sivas Gardaşlık Festivali Başladı

3. Sivas Gardaşlık Festivali Başladı
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Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Sivaslılar Derneği tarafından düzenlenen festival, Sivaslı esnaf ve sanatkarları 5 gün boyunca İstanbullularla buluşturacak. Festivalde Sivas'ın yöresel lezzetleri ve kültürü tanıtılacak.

Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Sivaslılar Derneğince, belediyenin etkinlik alanında düzenlenen "3. Sivas Gardaşlık Festivali" başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yapıldığı festivalin açılışında konuşan Sultangazi Sivaslılar Derneği Başkanı Eyüp Bayrak, Sivas'tan gelen esnaf ve sanatkarları 5 gün boyunca etkinlik alanında vatandaşlarla buluşturacaklarını söyledi.

Bayrak, tüm İstanbulluları festivale davet ederek, "Burada her gün farklı bir etkinlik olacak. Sivas'ın yöresel lezzetleri ve kültürünü tanıtacağız, halkımıza meşhur madımak yemeğimizi, katmerimizi, balımızı, pekmezimizi, pestilimizi, köftemizi ve dönerimizi tattıracağız." ifadelerini kullandı.

Etkinlik alanında, Sivaslı ustalar tarafından yapılan bıçaklar meraklılarıyla buluşturulurken, Sivas'ın yöresel lezzetleri de tanıtıldı.

Sivaslı yöresel sanatçıların sahne alacağı festival, 3 Kasım'da kapanış programıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
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