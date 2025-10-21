3 Organize Suç Örgütü Çökertildi

'3 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNÜ ÇÖKERTTİK'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütleri ve torbacılara yönelik 3 bin 250 polisin katılımıyla Mersin merkezli 10 ilde yapılan operasyonda 370 şüphelinin gözaltına alındığı açıkladı. İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada Bakan Yerlikaya'ya, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ömer Urhal, Vali Atilla Toros ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz eşlik etti.

'Narkokapan Mersin' adı verilen operasyonda 3 organize suç örgütünün çökertildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, "Mersin'de bu sabah, vatandaşlarımızın hayatına kasteden zehir tacirlerine karşı, kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyan geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonda hedefimizde, Organize suç örgütleri ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları vardı. Operasyonumuzun hazırlık çalışmaları 4 ay sürdü. Bu süre zarfında, veri analizleri, saha takipleri ve teknik hazırlıklarımızı tamamladık. Her adımı titizlikle yürüttük. ve bu şafakla beraber düğmeye bastık. Polislerimiz, karadan ve havadan eşzamanlı biçimde harekete geçti. Mersin merkezli 10 ilimizde gerçekleşen Narkokapan-Mersin operasyonumuza, 3 bin 250 kahraman polisimiz, 590 ekibimiz, 30 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği, 2 İHA, 1 helikopter ve 3 drondan oluşan hava destek unsurlarımız katıldı. Eşzamanlı olarak, 403 farklı adrese baskın düzenledik. 3 organize suç örgütünü çökerttik. 370 şüpheli şahsı gözaltına aldık. ve halen operasyonumuz sürüyor" dedi.

'ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERMEYECEĞİZ'

Kabine döneminde uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonların verilerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, "Operasyonlarda 89 bin 69 zehir taciri tutuklandı. 217 ton uyuşturucu madde ile 246 milyon adet uyuşturucu hapı da ele geçirdik. Organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz operasyonlar sonucunda 331 uyuşturucu organize suç örgütünü çökerttik. Aynı dönemde Mersin'de ise zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonlarda 2 bin 167 şahıs tutuklandı. 3,5 ton uyuşturucu madde ile 8 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirdik. Yine Mersin'de, bu kabine dönemimizde 42 organize suç örgütünü çökerttik. Bunun 7'si de narkotik suçlara yönelikti. Bu tablo, devlet aklının ve sahadaki mücadelemizin rakamsal arşividir. Güvenlik teşkilatlarımızın alın terinin kaydıdır. Evlatlarımıza uzanan her kirli el, güvenlik güçlerimizin çelikten iradesine, er ya da geç toslayacaktır. Kararlıyız, bu zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz" diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasının sonunda operasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Soner AYDIN/ MERSİN,