3 nesilden Çanakkale'ye 'gönül' yolculuğu

ÇANAKKALE (DHA) - AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen 'Anadolu Gönül Yolu' etkinliği kapsamında, Türkiye'nin 7 bölgesinden 7 gazi ile onların çocukları ve torunları, Çanakkale'deki etkinliklere katılmak üzere yola çıktı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarını sosyal ve kültürel yönden desteklemek amacıyla 'Anadolu Gönül Yolu-Nesliler Boyu Çanakkale' konulu etkinlik hazırlandı. Vatan ve bayrak sevgisini gelecek nesillere taşımak, toplumu ve genç kuşakları tarih konusunda bilinçlendirmek, şehitlerin hatırasına sahip çıkmak amacıyla organize edilen etkinlik kapsamında; 7 bölgeden 7 gazi ile onların çocukları ve torunları Çanakkale'ye yola çıktı. 3 nesil, Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı'nca görevlendirilen rehberler eşliğinde Çanakkale Şehitliği'ni ve tarihi alanı gezecek. 'Çanakkale Destanı'nı tarihçiden dinleyecek ziyaretçilere, zaferi anlatan üç boyutlu gösterim sunulacak. Gaziler, çocukları ve torunları, 18 Mart'ta tarihi alanda düzenlenecek Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni'ne de katılacak. Gaziler, 7 bölgeyi temsilen getirdikleri bayrakları protokol üyelerine teslim edecek ve bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek. 3 neslin Çanakkale ziyareti, törene katılımla tamamlanacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel